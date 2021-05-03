Avrupa otomobil üretiminde Almanya'nın payı gerilerken, Türkiye'nin arttı
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Avrupa otomobil üretiminde Almanya'nın payı gerilerken, Türkiye'nin arttı

Avrupa otomobil üretiminde Almanya'nın payı gerilerken, Türkiye'nin arttı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa otomobil üretiminde son 5 yılda Almanya'nın payı yüzde 22'ye geriledi, Türkiye'nin payı ise yüzde 8'e yükseldi.

Avrupa otomobil üretiminde son 5 yılda Almanya'nın payı yüzde 22'ye geriledi, Türkiye'nin payı ise yüzde 8'e yükseldi.

Danışmanlık şirketi AlixPartners'in araştırmasına göre, 2015-2020 döneminde Almanya'nın Avrupa otomobil üretimindeki payı 6 puanlık düşüşle yüzde 22'ye geriledi.

Avrupa'daki otomobil üretiminde ikinci sırada yer alan İspanya'nın payı yüzde 14'e yükselirken, Fransa'nın payı yüzde 8'e geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin payı yüzde 8'e, Rusya'nın payı yine yüzde 8'e, Slovakya'nın payı yüzde 6'ya ve Romanya'nın payı yüzde 3'e çıktı.

Araştırmada, otomobil üretim hacmindeki değişimde, üreticilerin imalatlarını ücretlerin düşük olduğu Avrupa'nın doğu ve güneydoğu bölgelerine kaydırma stratejisinin etkili olduğu belirtildi.

Üretimi kaydırma trendinin gelecek yıllarda devam edeceği aktarılan araştırmada, Almanya'nın en fazla ciro yapan 10 otomobil üreticisinin geçen yıl ülkede fabrika kapatma ya da üretimi kaydırma önlemleri açıkladığı kaydedildi.

Dizel araçlarda emisyon hilesi Alman şirketlere olan güveni derinden sarstı

Otomotiv sektörü temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv şirketlerinin sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD arasındaki ticaret ihtilaflarından olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı. Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, ülkedeki istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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