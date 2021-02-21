Avrupa otomobil pazarında kan kaybı sürüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomobil pazarının 2021 Ocak ayı verilerini paylaştı.

Rapora göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Ocak ayında %25,7 daralma yaşandı.

Otomobil pazarı 2021 Ocak ayında 2020 Ocak ayına göre yüzde 25,7 azaldı ve toplam 842 bin 835 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 134 bin 898 adetti.

2021 Ocak ayında Türkiye, geçen yıla göre yüzde 60,6 artış ve 35 bin 358 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 51,9 ile Romanya, yüzde 51,5 ile İspanya, yüzde 50,6 ile Slovakya'da görüldü. Geçen yılın Ocak ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 22,5 ile İsveç ve yüzde 7,7 ile Norveç oldu.

Kaynak: Carmedya.com