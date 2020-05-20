Avrupa Otomobil Pazarı yüzde 78.3 daraldı Otomotiv Distribütörleri Derneği, açıklanan Avrupa Otomobil Pazarı’nın Ocak-Nisan dönemi verilerini paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, açıklanan Avrupa Otomobil Pazarı'nın Ocak-Nisan dönemi verilerini paylaştı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 78,3 azaldı ve toplam 292 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 345 bin 181 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları ise 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 39,1 azaldı.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Nisan döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre toplam 3 milyon 346 bin 193 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5 milyon 492 bin 3 adetti.

2020 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artış ve 121 bin 455 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 97,6 ile İtalya, yüzde 97,3 ile İngiltere, yüzde 96,5 ile İspanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,7 ile İtalya, yüzde 48,9 ile İspanya, yüzde 48,0 ile Fransa'da görüldü. İlk dört ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.