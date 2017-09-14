Avrupa Otomobil Pazarı Yüzde 4,4 Büyüdü

Avrupa'da otomobil satışları Ocak-Ağustos 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 10 milyon 559 bin 543'e yükseldi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Ağustos Ayı Avrupa Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi" yayımlandı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı 2017'nin ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüyerek 10 milyon 559 bin 543'e ulaştı.



Bu dönemde otomobil pazarı İrlanda'da yüzde 10, İngiltere'de yüzde 2,4, Finlandiya'da yüzde 0,1 daraldı. Satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise Hırvatistan (yüzde 22), Litvanya (yüzde 19,8) ve Macaristan (yüzde 19,3) oldu.



Avrupa'da otomobil satışları ağustosta ise 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5'lik artışla 903 bin143 seviyesinde gerçekleşti.



Bu ay otomobil pazarında en fazla küçülme yüzde 21,3 ile İrlanda'da, yüzde 12,1 ile Danimarka'da, yüzde 8,1 ile Belçika'da, yüzde 6,4 ile İngiltere'de, yüzde 3,3 ile Romanya'da kaydedildi. Ağustosta satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise Litvanya (yüzde 34,4), İzlanda (yüzde 28,8) ve Letonya (yüzde 25,8) olarak sıralandı.



Türkiye ise bu yılın ağustos ayı sonunda yüzde 3,38'lik azalışla Avrupa otomobil satışları

sıralamasında 6'ncı oldu.