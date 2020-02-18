Avrupa otomobil pazarı ocakta azaldı

18.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:50

Avrupa otomobil pazarı 2020 ocak ayında yüzde 4,6 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 ocak ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesi verilerini açıkladı. Buna göre; Avrupa otomobil pazarı 2020 ocak ayında yüzde 4,6 azaldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1 milyon 135 bin 116 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1 milyon 226 bin 202 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16,3 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Polonya'da görüldü.



2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 35,1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6,2 oranlarıyla yer aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 100,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA