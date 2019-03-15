Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 2,9 Azaldı

Avrupa otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Şubat döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı ve toplam 2 milyon 374 bin 963 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

2018 yılı aynı döneminde 2 milyon 445 bin 206 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 40,8 ile İzlanda, yüzde 17,6 ile Hollanda, yüzde 13,1 ile İsveç'te görüldü.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 68,8, Romanya yüzde 26,8 ve Macaristan yüzde 11 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Şubat ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı ve toplam 1 milyon 148 bin 775 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 159 bin 114 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 30,9 ile İzlanda, yüzde 14,9 ile İsveç, yüzde 14,5 ile Hollanda'da görüldü. 2019 Şubat ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 94,5, Romanya yüzde 37,5 ve Macaristan yüzde 12,6 oranlarıyla yer aldı. 2019 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 51,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 16'ncı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA