Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Kasım Döneminde Arttı

Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 0,6 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Kasım ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı ve toplam 14 milyon 585 bin 417 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 14 milyon 492 bin 319 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 14,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,9 ile İngiltere'de ve yüzde 5,0 ile Norveç'te görüldü. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 25,5, Romanya yüzde 24,0 ve Macaristan yüzde 20,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Kasım ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı ve toplam 1 milyon 158 bin 300 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 259 bin 793 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 29,7 ile İzlanda'da, yüzde 20,5 ile İsveç'te ve yüzde 20,1 ile Avusturya'da görüldü. 2018 Kasım ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya yüzde 17,2, Yunanistan yüzde 5,7 ve Letonya yüzde 4,9 oranlarıyla yer aldı.

2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 31,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci oldu - İSTANBUL