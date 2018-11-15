Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Ekim Döneminde Arttı

Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Ekim döneminde yüzde 1,4 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Ekim ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Ekim döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı ve toplam 13 milyon 424 bin 360 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 13 milyon 232 bin 496 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,3 ile İzlanda'da, yüzde 7,2 ile İngiltere'de ve yüzde 4,4 ile Norveç'te ve İrlanda'da görüldü.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 26,3 ve Macaristan ve Romanya yüzde 24,2 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ekim ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1 milyon 118 bin 859 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 207 bin 772 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 32,9 ile Romanya'da, yüzde 28,1 ile İsveç'te ve yüzde 27,8 ile İzlanda'da görüldü. 2018 Ekim ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya yüzde 20,9, Yunanistan yüzde 13,0 ve Hırvatistan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı.

2018 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 30,68 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. - İSTANBUL