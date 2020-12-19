Avrupa Otomobil Pazarı'nda daralma sürüyor
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Avrupa Otomobil Pazarı'nda daralma sürüyor

19.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:17
Avrupa Otomobil Pazarı'nda daralma sürüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),  Avrupa Otomobil Pazarı’nın kasım ayı sonuçlarını paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa Otomobil Pazarı'nın kasım ayı sonuçlarını paylaştı.

Verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2020 kasım ayında %13,5 daralma yaşandı.

Otomobil pazarı 2020 kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre %13,5 azaldı ve toplam 1.047.409 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.211.545 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Kasım döneminde %26,1 azaldı.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Kasım döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %26,1 azaldı ve toplam 10.746.293 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 14.544.106 adetti.

2020 kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %67,3 artış ve 529.388 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarının ülkelere göre değerlendirilmesi

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 45,2 ile Bulgaristan, %33,0 ile Slovenya, %27,9 ile Portekiz'de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %24,9 ile Norveç, %20,0 ile İrlanda ve %2,4 ile Yunanistan oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %42,4 ile Hırvatistan, %36,4 ile Bulgaristan, %36,4 ile Portekiz'de görüldü. On bir aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Kaynak: Carmedya.com

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