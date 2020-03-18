Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı Avrupa otomobil pazarı, 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak toplam 2 milyon 202 bin 10 adet oldu.

Avrupa otomobil pazarı, 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak toplam 2 milyon 202 bin 10 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 şubat ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azaldı ve toplam 2 milyon 202 bin 10 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılı aynı döneminde 2 milyon 375 bin 791 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18,1 ile Romanya, yüzde 16,2 ile Bulgaristan, yüzde 15,7 ile Danimarka'da görüldü. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2019 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 36, Yunanistan yüzde 5,2 ve Hırvatistan yüzde 2,3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,2 azaldı ve toplam 1 milyon 66 bin 794 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılında 1 milyon 149 bin 659 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,2 ile Bulgaristan, yüzde 26,8 ile Romanya, yüzde 19,5 ile Danimarka'da görüldü. 2020 Şubat ayında, 2019 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 36,9, Portekiz yüzde 7,4 ve Yunanistan yüzde 4 oranlarıyla yer aldı.

2020 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 97,9 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA