Avrupa otomobil pazarı altı ayda yüzde 1,9 azaldı

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Hariran döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı ve toplam 9 milyon 829 bin 961 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Ocak-Haziran dönemi Avrupa Otomobil Pazar verilerini açıkladı. Buna göre AB (28) ve EFTA ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1,9 azaldı ve 9.829.961 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 10.022.503 toplam adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 37,8 ile İzlanda, yüzde 27,4 ile İsveç ve yüzde 12 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 37,9, Romanya yüzde 17,2 ve Macaristan yüzde 7,2 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Haziran ayında yüzde 6,4 azaldı ve 1.754.901 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1.875.358 toplam adet satış

gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında yüzde 54,5 ile İsveç, yüzde 48,5 ile İzlanda ve yüzde 11,5 ile Çekya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 32, İrlanda yüzde 16,4 ve Romanya yüzde 13 oranlarıyla yer aldı.

2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 45,2 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,1 azaldı ve toplam 8.426.190 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 8.696.227 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 38,7 ile İzlanda, yüzde 25,6 ile İsveç ve yüzde 13,4 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 47,1, Romanya yüzde 19,2 ve

Macaristan yüzde 5,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 azaldı ve toplam 1.491.285 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında

1.619.280 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52 ile İsveç, yüzde 47,7 ile İzlanda ve yüzde 15,5 ile Çekya'da görüldü. 2019 Haziran ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 41,1, Romanya yüzde 15 ve İrlanda yüzde 12,7 oranlarıyla yer aldı.

2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 43,31 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 3,9 arttı ve 1.145.233 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1.102.687 adet satış

gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Haziran döneminde en fazla düşüş yüzde 44 ile İsveç, yüzde 30,8 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 39,5, Macaristan yüzde 21,5 ve Slovenya yüzde 16,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Haziran ayında yüzde 4,9 azaldı ve 205.588 adede düştü. 2018 Haziran ayında 216.196 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında en fazla düşüş yüzde 73 ile İsveç, yüzde 55,9 le İzlanda ve yüzde 28,3 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 31,3, İngiltere yüzde 13,5 ve Norveç yüzde 10,9 oranlarıyla yer aldı.

2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 50 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA