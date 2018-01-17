Avrupa Otomobil Pazarı 2017'de Yüzde 3,4 Büyüdü

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 büyüyerek 15 milyon 137 bin 732 seviyesine ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2017 yılı yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil tescilleri 2017'nin 12 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 15 milyon 137 bin 732'ye yükseldi.

AB üyesi 28 ülke arasında 2017'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 3 milyon 441 bin 262, İngiltere'de 2 milyon 540 bin 617, Fransa'da 2 milyon 110 bin 748, İtalya'da 1 milyon 970 bin 497, İspanya'da 1 milyon 234 bin 931 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

- En fazla otomobili VW Grubu sattı

Üreticilere göre, 2017'de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 3 milyon 580 bin 655'le VW Grubu gerçekleştirdi.

Bu dönemde, gruba ait Volkswagen 1 milyon 645 bin 822, Audi 797 bin 813, Skoda 674 bin 792, Seat 388 bin 902, Porsche 68 bin 698 otomobil sattı.

Böylece, VW Grubu otomobillerinin satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3'lük artış gösterdi.

AB'deki yeni araç satışı sıralamasında VW Grubu'nu, 1 milyon 852 bin 19 otomobille PSA Grubu izledi. Gruba ait Peugeot 909 bin 205, Citroen 560 bin 386, Opel 337 bin 334 araç satışı yaptı.

Renault Grubu 1 milyon 600 bin 893 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bu rakamın 1 milyon 132 bin 185'ini Renault, 463 bin 543'ünü Dacia marka otomobiller oluşturdu.

Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 1 milyon 25 bin 575, Ford 1 milyon 11 bin 722, BMW Grubu 997 bin 551, Daimler Grubu da 953 bin 614 otomobille izledi.