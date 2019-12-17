Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı

17.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:39

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Ocak-Kasım dönemi Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi'ni paylaştı. Buna göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı ve toplam 14 milyon 542 bin 126 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 14 milyon 585 bin 602 adet satış gerçekleşmişti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 36,3 ile İzlanda, yüzde 7,3 ile Finlandiya ve yüzde 6,9 ile İsveç'te görüldü. Ocak-Kasım döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 44, Romanya yüzde 21,5 ve Macaristan yüzde 11,7 oranlarıyla yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 1 milyon 210 bin 860 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 158 bin 554 adet satış gerçekleşmişti.



Bu dönemde en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18,5 ile Norveç, yüzde 11,1 ile İzlanda ve yüzde 3,9 ile Slovakya'da görüldü. Kasım ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 57,7, Litvanya yüzde 52,7 ve Macaristan yüzde 25 oranlarıyla yer aldı. 2019 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 25,63 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA