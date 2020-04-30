"Avrupa ölüme terk ederken, bizler gözümüz gibi bakıyoruz"
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"Avrupa ölüme terk ederken, bizler gözümüz gibi bakıyoruz"

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerindeki bazı huzurevlerinde yaşlılar adeta ölüme terk edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde alınan önlemler sayesinde ne çalışanlarda ne de yaşlılarda tek bir pozitif vakaya bile rastlanmadı.

30.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:48

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerindeki bazı huzurevlerinde yaşlılar adeta ölüme terk edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde alınan önlemler sayesinde ne çalışanlarda ne de yaşlılarda tek bir pozitif vakaya bile rastlanmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, online olarak huzurevine konuk olup yaşlılarla sohbet ederken, "vrupa ölüme terk ediyor, bizler size gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Korona virüs salgınının en az hasarla atlatılması amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarından, salgından etkilenen vatandaşlara yönelik sosyal destek uygulamalarına kadar her alanda önemli çalışmaları ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin sağlığı için tedbirleri adeta en üst seviyeye çıkardı. Son günlerde ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki huzurevlerinde kalan yaşlıların ölüme terk edildiği yolundaki haberler kamuoyuna yansırken, Bursa'da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sayesinde huzurevi belki de virüse karşı en güvenli yer haline geldi. Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ta hemen karantina uygulamasına geçilen Huzurevi'nde giriş çıkışlara yasak getirildi. Çalışanların taşıyıcı olarak yaşlılara hastalık bulaştırmaması için ise 30 Mart'tan itibaren 14'er günlük periyotla çalışma düzenine geçirildi. Böylece personel de 14 gün boyunca hizmet ettiği yaşlılarla birlikte aynı huzurevinde kalmaya başladı. Alınan bu önlemler sayesinde personel ve huzurevi sakinlerine yapılan testlerde pozitif tek bir vaka bile çıkmadı.

Huzurevi sakinleri mutlu

Korona virüs salgını sürecince dijital platformları yoğun olarak kullanan ve görüşmelerinin büyük bölümünü video konferansla yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez online görüşme ile huzurevine konuk oldu. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Başkan Aktaş, onlardan biraz daha sabır göstermelerini istedi. Şu anda karantina altında geçen günlerin acısını inşallah virüs tehlikesi geçtikten sonra yaz aylarında bol bol geziler düzenleyerek çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, bir kişi bile sorun yaşamadan bu süreci atlatmak istediklerini söyledi. Huzurevi sakinleri ise alınan tedbirler sayesinde günlerinin sorunsuz geçtiğini belirterek, kendilerine sağlanan imkanlar sebebiyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Nokta kadar sıkıntı yok

Son 1,5 aydır devam salgın sürecinde, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve ilgili kurumların aldığı kararları Bursa özelinde uygulamaya çalışmalarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hamdolsun Türkiye olarak iyi gidiyoruz. Kritik eşiğin aşıldığını düşünüyoruz, rakamlarda genel anlamda iyileşme var. Ama tedbiri asla elden bırakmamamız lazım. Çünkü hassasiyet hala devam ediyor. Bu süreçte bizde görüşmelerimizi online olarak yapıyoruz. Bugün de video konferansla huzurevi sakinlerimizle görüştük. Bakan koca koca Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın yaşlılarını, büyüklerini ölüme terk ettiği bir ortam içerisinde 240 sakinimizde, Allah sonuna kadar böyle götürsün nokta kadar bir sıkıntının olmaması hem çalışanlarımızla alakalı hem sakinlerimizle alakalı çok sevindirici bir durum. Bu arada personelimiz 14 gün esaslı çalışıyor. Yani aynı zamanda bu süreci de orada geçiriyorlar. 14 günü ailelerinden ayrı geçiriyor. Muhakkak sağlıkçılarımız başta olmak üzere, güvenlik teşkilatımızın büyük gayretleri var ama belediyede de bu manada gerçekten bizim kahramanımız olmuş arkadaşlarımız var. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah sorunsuz sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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