SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor
Yunanistan, Avrupa, Spor

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-12 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit adasında yapılması planlanan 2020 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ertelendi.

09.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:46
Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-12 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit adasında yapılması planlanan 2020 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından ertelenmesine kararı verilen şampiyona, 15 Haziran 2020'den sonra düzenlenecek.

Şampiyonanın yeri ve tarihi, ECU tarafından açıklanacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Spor
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Spor
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Spor
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Emine Bulut Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Podolski Fatih Terim Berkay Şahin Abdullah Avcı Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:15:04. #1.15#