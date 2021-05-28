Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da yapılacak.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmalar, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Okçuluk Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Mete Gazoz, Ali Aydın

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Zeynep Köse

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
EURO 2020 öncesi güzel prova! Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ı 2-1 geçti
EURO 2020 öncesi güzel prova! Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ı 2-1 geçti
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 20:37:08. #1.16#

title