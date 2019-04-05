Avrupa'nın Yetenekli Golfçüleri Samsun'da Buluşuyor

Avrupa'nın yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı, bu yıl 25-28 Nisan tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge Turnuvası'nın Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı dolayısıyla 25-28 Nisan tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Turnuvanın Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde düzenleneceği bildiren açıklamaya, şöyle devam edildi:

"European Challenge Tur takviminde yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin avro para ödülü dağıtılacak. 30'un üzerinde ülkeden 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da 6'sı profesyonel 11 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Türk oyuncular, Turkish Airlines Challenge'dan önce oynanacak Türkiye Golf Turu sonrasında genel klasman sıralamasına göre belirlenecek. 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuva için sporcular 23-24 Nisan'da resmi antrenmanlarını yapabilecek. 24 Nisan'da ayrıca profesyonel ve amatörlerin beraber mücadele edeceği Pro-am organizasyonu düzenlenecek."

Turkish Airlines Challenge'da ikinci raundun ardından ilk 60'a giremeyen sporcuların eleneceği aktarılan açıklamada, "Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler ödül için mücadele edecek. Geçen yıl Antalya'da Gloria Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada zafer, toplamda 270 vuruşla (-18) profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen'in olmuştu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA