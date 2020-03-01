'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
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'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de yakalanarak, gözaltına alındı.

01.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:05
'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ''nın yarısını ben gönderdim' diyen Özcan Karlı isimli şahıs, 'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran'ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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