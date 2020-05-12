Avrupa'nın üretim kaybı 2.3 milyon adet!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa'nın üretim kaybı 2.3 milyon adet!

Covid-19 salgını nedeniyle ağır darbe alan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi, fabrikaların kapalı kaldığı dönemde çok ciddi zarara uğradı.

Avrupa'nın üretim kaybı 2.3 milyon adet!
12.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:10

Covid-19 salgını nedeniyle ağır darbe alan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi, fabrikaların kapalı kaldığı dönemde çok ciddi zarara uğradı.

Brüksel merkezli kuruluş ACEA'nın verilerine göre, salgın nedeniyle 29 gün boyunca üretimi durduran fabrikalar, bu dönemde 2.3 milyon adetlik bir otomobil üretimini kaybetmiş durumda.

Bu veriler ışığında Avrupa'nın en büyül üreticilerinin gerçekte uğradığı zararın gerçek boyutlarının ise ikinci çeyrekte netleşmesi bekleniyor.

Üretim ve satış kaybından etkilenen ülkelerin başında ise otomobil endüstrisinde öne çıkan Almanya geliyor.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu Haber
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü Haber
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avrupa'nın üretim kaybı 2.3 milyon adet! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:34:41. #1.15#
title