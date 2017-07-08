"Avrupa'nın Toplu İntihar Girişimi"

"Avrupa Parlementosu'nun, Türkiye'nin siyasi denetim altına alınmasına yönelik skandal kararının devamı niteliğindeki bu raporu kabul etmiş olması hiç şüphesiz şuursuz ve etkisiz bir girişimden ibarettir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasına yönelik ciddiyetten uzak Avrupa Parlementosu kararı, bu yapının akıl dışı çizgisindeki ısrarın kanıtıdır.

Türkiye gibi bağımsız ve güçlü bir ülkenin gerçekleştirdiği halk oylamasından başlayıp enerji politikalarına kadar varan konularda görüş beyan etme cüretini kendinde gören bu ucube kurumu dikkate alma gibi bir hataya elbette düşmeyeceğiz.

İş dünyasının temsilcileri olarak bu kasıt dolu metnin Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde menfi bir etki yaratmasına ihtimal vermiyoruz. Aksi bir durum ancak ve ancak Avrupa'nın toplu intihar girişimi olarak tarihe geçecek ve bu kirli oyunun sonunda Avrupa Birliğini oluşturan değerler yerle bir olacaktır."