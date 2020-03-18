- Avrupa'nın sağlık sisteminin korona virüsüyle sınavı- İngiltere, İtalya ve Almanya'nın sağlık... - Avrupa'nın sağlık sisteminin korona virüsüyle sınavı İngiltere, İtalya ve Almanya'nın sağlık sistemleri korona ile mücadelede yetersiz kalıyor Korona virüsü hızla yayılırken İngiltere, İtalya ve Almanya sağlık sistemleri de yetersiz kalıyor.

- Avrupa'nın sağlık sisteminin korona virüsüyle sınavı

İngiltere, İtalya ve Almanya'nın sağlık sistemleri korona ile mücadelede yetersiz kalıyor

LONDRA - Korona virüsü hızla yayılırken İngiltere, İtalya ve Almanya sağlık sistemleri de yetersiz kalıyor. Yaşlı nüfusunun fazla olduğu ülkelerde vaka sayısı da aynı oranda artarken, doktorlar ve hastaneler hastalara gereken tedaviyi uygulamada yetersiz kalıyor.

İngiltere'de korona virüs ile mücadelede hastaneler büyük rol oynuyor. Birçok şehirde hastaneler ve doktorlar yetersizken, hükümet geliştirmeler yapmaya devam ediyor. 4 bin ila 5 bin arasında yoğun bakım yatağı bulunan ada ülkesinde Ulusal Sağlık Servisi yetkilileri, planlı cerrahi için ayrılmış vantilatörleri ve özel sektörde, Savunma Bakanlığı'nda yenileri ve artık kullanılmayan eski stoklarda bulunan vantilatörleri kullanarak bunu 11 bin ila 12 bin arasında etkili bir şekilde artırabileceklerini söyledi.

Bakanlar ayrıca üretimi artırmak için özel şirketlerle birlikte çalışıyor. Çin ve İtalya'dan alınan bilgilere göre, hastane bakımına ihtiyaç duyan hastaların üçte birinin yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyduğu ileri sürüldü. Doktorlar, hangi hastaların tedavi göreceği konusunda bazı zor kararlar alınması gerekebileceği konusunda uyarıyor.

Ülkedeki tüm kritik durumlar hariç ameliyatlar yeterli personel ve doktor olmaması koşuluyla ertelendi. Hükümet ülke genelindeki 5 bin solunum makinesi sayısını önce 7 bine ardından 12 bine çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan uzmanlar yeterli korona virüs test kiti bulunamadığını dile getiriyorlar. Ülkedeki korona virüs vakalarını kontrol altına almak için günde 10 bin test yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bunu yapamadıklarını dile getiriyor. Birçok şehirde hastaneler ve doktorlar yetersiz ancak hükümet önümüzdeki dönemler için iyileştirme çalışmaları yapacağını dile getirdi.

Avrupa'nın en iyi ikinci sağlık sistemi akın karşısında yetersiz kaldı

Korona virüs salgını Çin'den sonra en çok İtalya'yı vurdu. İlk kez 21 Şubat tarihinde korona virüs vakası görülen ülkede bir aydan kısa bir sürede 2 bini aşkın kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 30 bini geçti. Çok sayıda uzman, halkın ülkede uygulamada olan karantina kurallarına uyulması halinde salgının yayılımının en yüksek değerine bir hafta içinde ulaşacağını tahmin ediyor. Korona vaka sayısının 40 bine yaklaşması öngörülüyor. Bu noktada, yeni tip korona virüs salgını nedenli ölüm oranı Çin'den ve dünya ortalamasının üzerinde olan İtalya'da 'sağlık sistemi bu pandemi ile mücadele etmeye yeterli olur mu?' sorusunu akıllara geliyor.

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek yaşam beklentisi ve önlenebilir ölüm oranlarında ikinci sırada olan İtalyan sağlık sistemi, böyle bir salgın karşısında yoğun bakım ünitesi ve yatak sayısında sıkıntı yaşıyor. Hükümet, ülkedeki 5 bin 100 yoğun bakım ünitesi kapasitesini yüzde 50 oranında arttırmayı çalışıyor. Bu kapsamda Milano'nun eski fuar alanı, Çin'in Vuhan kentinde 10 günde inşa edilen hastane örnek alınarak 6 günde 500 yoğun bakım ünitesi ve 200 de normal hasta kapasiteli bir hastaneye dönüştürülüyor. Mevcut hastaneler de imkanlar dahilinde yatak ve yoğun bakım kapasitelerini arttırma yoluna gidiyor.

Felaket tıbbı koşulları ve doktorların zor kararı

İtalyan Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, "felaket tıbbı" koşullarında uygulanmasını önerdiği bir 'etik kılavuzu' yayımladı. Kılavuzda hastanelerin kapasitesinin talebe yetmemesi halinde tedavi önceliğinin yaşama şansı daha yüksek olan hastalara verilmesi tavsiye ediliyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, halihazırda bazı hastanelerde 80 yaş üzeri ağır durumda olan hastalara, kapasite yetersizliği nedeniyle tam teşekküllü tedavi uygulanmıyor.

Yaşlı nüfus ve test sayısı ölüm oranında etkili

Korona virüs nedenli ölüm oranları ise yapılan test uygulanan kişi sayısıyla doğrudan orantılı. Virüsün görüldüğü ilk günlerden farklı olarak sadece semptom gösteren kişilere test uygulanması oranın yüksek çıkmasının bir nedeni olarak belirtiliyor.

Bir diğer neden ise yaşlı nüfus. İtalyan halkının yüzde 23'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde. İtalya'da Sağlık Yüksek Enstitüsü verilerine göre korona virüs bağlantılı ölümlerin yaş ortalaması ise 79,4.

Almanya'da hastanelere korona düzenlemesi

Almanya, korona virüsü vaka sayılarının artmasına karşın, ülke genelindeki hastanelerde çeşitli düzenlemeler yapmaya başladı. Alman sağlık yetkilileri dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı alınan önlemleri arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde olası korona vaka sayısının artışına karşın hastanelerde birtakım hazırlıklar yapılıyor.

Alman Hastane Derneği, ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısının önümüzdeki günlerde 3 katına çıkmasını beklediklerini açıklayarak, hastanelerde gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurguladı.

Dernek Başkanı Gerald Gass ise, ülkedeki hastanelerin mevcut 28 bin yoğun bakım yataklarının sayısının önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde arttırılacağını ifade etti. Hastane Derneği'nden Jörn Wegner de Alman hastanelerinin dünyanın en büyük yatak yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve korona virüsü taşıyan hastalar için acil servislerin hazır olduğunu belirtti. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Alman Hastane Topluluğu ve Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği tarafından oluşturulan Ortak Bilgi Bankası sayesinde ise ülke genelindeki hastanelerde bulunan boş yatak sayısını ve yeterli sağlık personelinin durumu görme imkanı bulunacağı belirtildi. Hazırlıklar kapsamında hastanelerde yeşil, sarı ve kırmızı alanların oluşturulduğu ve vakaların durumuna göre bir ayrım yapılarak tedavi edileceği öğrenildi.

Alman Pnömatik ve Solunum Tıbbı Derneği Başkanı Michael Pfeifer de yaptığı açıklamada solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan ECMO solunum siteminin, korona tedavisi için birçok hastanede bulundurulacağını bildirdi. Pfeifer açıklamasında, "Bizi ekipmandan daha fazla endişelendiren şey personel. Yoğun bakım ünitelerinde insan kaynağı az. Yoğun tıp eğitimi almayan personel, kriz durumlarında da kullanılabilmeleri için erkenden eğitilmelidir" ifadelerini kullandı.

Almanya'da korona virüsü vaka sayısı 7 bin 588'e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı.

Kaynak: İHA