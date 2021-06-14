Avrupa'nın motokrosçuları Afyonkarahisar'da buluştu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın final yarışları sona erdi.

Dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip olan Afyonkarahisar, genç yarışçıların mücadele ettiği Avrupa 65/85 cc Motokros Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan yarışmaya balkan ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve KKTC'den sporcular katıldı.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımlarıyla başladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, motokros yarışlarına katılacak sporcuları gizemli şehir Afyonkarahisar'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

"DÜNYANIN EN İYİ MOTOKROS PİSTLERİNDEN BİRİ AFYONKARAHİSAR'DA"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) da bu yıl yine Afyonkarahisar'da yapılacağını vurgulayarak, "Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistimize sürekli ödül veriliyor. Biz de sizleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan ve sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kazasız belasız yarışların tamamlanmasını ümit diyoruz." diye konuştu.

FIM Avrupa Temsilcisi Sabin Olariu ise MXGP'nin de yapıldığı Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistin yapımında katkı veren yöneticilere teşekkür etti. Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) da pistin korunmasına önem verdiğini anımsatan Olariu, "Uzun yıllar Afyonkarahisar'a gelmeyi ve burada olmayı planlıyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın." ifadesini kullandı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katıldı. Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nda her iki sınıfta Bulgar sporcular yarışları kazandı. EMX85 sınfındaVentsislav Toshev (Bulgaristan) birinci, Danail Stefanov (Bulgaristan) ikinci ve Banu Mihnea Andrei (Romanya) üçüncü oldu. EMX65 sınıfında da Dani Tsankov (Bulgaristan) ilk sırada yer alırken, Sami Alexandru Dumitru (Romanya) ve Szoke Eross Mark (Romanya) Bulgar yarışçıyı takip etti.

ŞAKİR ŞENKALAYCI VE POYRAZ BOR İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETTİ

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı (Türkiye), ikinciliği Marin Dimitrov Marınov (Bulgaristan), üçüncülüğü ise Zoran Karanfılovskı (Romanya) elde etti. MX 50 cc kategorisinde yarışı Poyraz Bor (Türkiye) birinci, Ahmet Akif Ulusan (Türkiye) ikinci, Almira Vartemel (Türkiye) üçüncü tamamladı. MX1 kategorisinde birinci Michael Ivanov (Bulgaristan), ikinci Kouzis Panagıotıs (Yunanistan), üçüncü ise Mustafa Çetin (Türkiye) oldu.

Diğer sınıflarda ise; MX65 kategorisinde Dani Tsankov (Bulgaristan) birinci, Sami Alexandru Dumitru (Romanya) ikinci, Szoke Eross Mark (Romanya) üçüncü olurken; MX85 kategorisinde Ventsislav Toshev (Bulgaristan) birinci, Danail Stefanov (Bulgaristan) ikinci, Banu Mihnea Andrei (Romanya) üçüncü oldu. SENIOR kategorisinde Dimitros Keramidas (Yunanistan) birinci, Atanas Petrov (Bulgaristan) ikinci, Vasil Stoyanov (Bulgaristan) üçüncü, MX2 kategorisinde Tompa Robert Krisztian (Romanya) birinci, Marios Kanakis (Bulgaristan) ikinci, Viktor Neychev (Bulgaristan) üçüncü, MX2 JUNIOR kategorisinde Marios Kanakis (Bulgaristan) birinci, Viktor Neychev (Bulgaristan) ikinci, Hristiian Georgiev (Bulgaristan) üçüncü sırada yer aldılar

TÜRKİYE LIQUI MOLY ŞAMPİYONASI 9 KATEGORİDE YAPILDI

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı, ikinciliği Eray Esentürk, üçüncülüğü Murat Başterzi kazanırken, MX1'de Mustafa Çetin birinci, ikinciliği Batuhan Demiryol, üçüncülüğü Galip Alp Baysan elde etti. MX2 kategorisini Emircan Şenkalaycı birinci, Ata Kahvecioğlu ikinci, Ömer Uçum ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası MX 85 cc kategorisinde birinci Baran Bulut Kocaman, ikinci Ali Akkafa olurken üçüncülüğü Selen Tınaz göğüsledi. MX 65 cc kategorisinde birinci Efe Okur, ikinci Ahmet Berkay Sarıay, üçüncü Kerem Yılmaz olurken, MX 50 cc kategorisinde birinciliği Poyraz Bor, ikinciliği Ahmet Akif Ulusan, üçüncülüğü ise Almila Vartemel elde etti.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası Veteran kategorisinde Hüseyin Neziroğlu birinci, Engin Kır ikinci, Fahrettin Altınkök ise üçüncü oldu. Senior sınıfında Ceyhun Kalfalı ilk sırada yer alırken, Cüneyt Öztürk ve Okan Kirazoğlu kürsüye çıkan diğer isimler oldu. Genç yarışçıların yer aldığı Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası MX2 JUNIOR kategorisinde ilk üç sıra Ata Kahvecioğlu, Ömer Uçum ve Mehmet Doğukan Doğanay'dan oluştu.

BAŞKAN ZEYBEK: MOTOKROSÇULARI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNUZ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, motokros şampiyonalarına katılan sporcuları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi. Afyonkarahisar'ın termal otele sahip tek il olduğumuzu anımsatan Zeybek, "27 bin yatak kapasitemiz var. Yani termalin başkentiyiz. Yine mermerde Türkiye'nin başkentiyiz. Yumurtada Türkiye borsasını Afyonkarahisar belirler. İçinde bulunduğumuz Spor Kompleksi olarak da 2 tane daha Avrupa standartlarında antrenman sahası yapıyoruz." dedi.

TMF BAŞKANI UÇAR: SPORCULAR ÜLKEMİZDEN MUTLU AYRILDI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Afyonkarahisar'da 3 gün boyunca Avrupa ve Balkan ülkelerinin genç sporcularını ağırladık. Afyon'a gelen herkes mutlu bir şekilde ülkemizden ayrıldı. Afyon Motor Sporları Merkezi'ne özellikle Dünya Şampiyonası'ndan sonra birçok yerden büyük ilgi var. Hem gençlerin yer aldığı şampiyolar hem de büyüklerin yer aldığı uluslararası organizasyonlar için Afyon tercih edilen bir destinasyon. "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganıyla yürttüğümüz etkinlikler kapsamında bir çok organizasyonu üllemizde başarıyladüzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler