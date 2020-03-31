Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor.

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor. Birçok ülkede Avrupalılar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara riayet ediyorlar. Kaynak: AA