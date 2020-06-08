Avrupa'nın kirazı Selendi'den Manisa'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde üretilen kirazlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Manisa'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde üretilen kirazlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 20 yıl önce tütüne alternatif olarak dikimine başlanan ağaçlardan elde edilen kiralar bugün Avrupa sofralarını süslüyor.

Son yıllarda Selendi'de tütüne alternatif olarak üretilen kirazın ihracatı devam ederken, ilçede kiraz hareketliliği sabahın ilk ışıkları ile başlayıp akşam karanlığına kadar devam ediyor. Geçen yıla göre hava şartları nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olduğu görülürken ihraç kiraz fiyatları 10 ile 20 TL arasında değişiyor.

Selendi ilçe merkezi ve köylerinde en büyük kiraz bahçelerine sahip üreticiler, son yıllarda yapılan geniş kiraz bahçeleri ile geçimlerini sağlıyor. Kaliteli kiraz yetişen Selendi'de ihracatlık kirazlar için kiraz pazarında hareketlilik yaşanıyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayıp akşam karanlığına kadar devam eden kiraz hasadı için büyük tüccarlar üreticiden mahsulleri alabilmek için kiraz pazarında yerini alıyor. Günlük 10 ton civarında kiraz satılan ilçede kirazlar kalibrelerine göre ayrılırken daha sonra soğutmalı araçlar Alaşehir ilçesindeki işletmelerde şoklanıp Avrupa ülkelerine gönderilerek yurt dışı pazarlarında boy gösteriyor. Pınarlar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda kiraz üreticisi olan Adem Akçakaya, "Mahalle olarak 20 yıl önce kirazın ilk adımını atıp dikimini gerçekleştirdik. Şimdi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Her yıl festival düzenliyoruz. Rekolte bu sene düşük. Ürettiğimiz kirazları ihraç ediyoruz. Gün geçtikçe ilçe ve mahalle olarak bahçelerimiz genişliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Selendi'de kiraz üretimini daha da geliştirip daha çok ihracat yapmak istiyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA