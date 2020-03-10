'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil' umhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırlarının açık olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama açık değil. Açık değillerdi ve şimdi de açık değiller" dedi.