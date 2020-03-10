'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'
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Ursula von der Leyen, Avrupa, Güncel

'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'

umhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırlarının açık olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama açık değil. Açık değillerdi ve şimdi de açık değiller" dedi.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46

umhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırlarının açık olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama açık değil. Açık değillerdi ve şimdi de açık değiller" dedi

'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'

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'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'

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