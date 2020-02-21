Avrupa'nın ilk kadın Gyrocopter pilotu Gündoğdu: Havacılığa daha çok kadın eli değmeli

21.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:48

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, Türkiye'nin ve Avrupa 'nın ilk kadın Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu , Türkiye'de havacılık sektöründe kadın sayısının artması gerektiğine dikkat çekti. Gündoğdu, "Kadının içinde olmadığı bir sektör düşünülemez. Erkeklerin daha çok egemen olduğu bir sektörde kesinlikle bizler de olmalıyız" dedi.

Beykent Üniversitesi 1.Havacılık ve Teknoloji Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk kadın Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu da havacılık sektöründe kadın olarak var olabilmenin zorluklarını ve keyifli yanlarını anlattı.

"HEMCİNSLERİMİ BU MESLEĞE DAHİL ETMEK BENİ İNANILMAZ MUTLU EDİYOR"

Hemen hemen her hava aracını uçurabildiğini ve işini aşkla yaptığını dile getiren Eğitmen Pilot Hatice Nur Gündoğdu, "Meslekte 16'ncı yılımı geride bıraktım ve 18 yaşında havayla buluştum. Neredeyse bütün hava yolu şirketlerinde çalıştım. O yüzden hem yeri hem havayı hem kabini hem kokpiti bilmek ve bunları bir araya getirerek şu anda eğitim olarak vermek beni çok mutlu ediyor. Çünkü havacılığın her alanında pek çok konuda bilgi sahibiyim ve bunları aktarabilmek, gençlere ulaşılabilir bir sektör olduğunu anlatmak özellikle hemcinslerimi bu mesleğe dahil etmek beni inanılmaz mutlu ediyor" dedi.

"SPORTİF HAVACILIK ALANINDA KADIN OLARAK SAYIMIZ ÇOK AZ"

Özellikle sportif havacılık alanında kadın sayısının az olduğuna vurgu yapan Gündoğdu, "Normal hava yollarında Dünya Kadın Havacılar Örgütü'ne göre toplam 4 bin pilotun içinde sadece yüzde 3'ü kadarız. Bu yüzden de bu sayı nereden bakılırsa bakılsın dengelenmesi çok zor gibi görünse de son yıllarda gittikçe katlanarak artıyor. Bu aslında sevindirici bir haber. Ama Türkiye'de sportif havacılık anlamında hala sayılamıyoruz. Geçenlerde bir havacılık yarışı düzenlendi ve buna katılan ilk ve tek kadınım. Orda üçüncü oldum ama bu bile beni çok mutlu etti. Birinci olamasam da en azından kadınlar adına katılmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"KADININ İÇİNDE OLMADIĞI BİR SEKTÖR DÜŞÜNÜLEMEZ"

Türkiye'de havacılığın gelişmesinin tabana ve temele yayılmaktan geçtiğinin altını çizen Hatice Nur Gündoğdu şunları söyledi: "Havacılık tabana, temele yayıldıkça ve sportif havacılık geliştikçe ülkemizde havacılık daha da büyüyecektir. Türk Hava Kurumu'nun da amacı budur. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorum. Çektiğim hava fotoğraflarını sergiler yaparak satıyorum ve gelirini havacılık eğitimi almak isteyen ama bütçesi yeterli olmayan arkadaşlarımızın eğitiminde kullanıyoruz. Bunun yanı sıra her yıl 'Havacı Kadınlar Haftası'nda öğrencilerimizi genç kızlarımızı, kadınlarımızı ücretsiz uçurarak en azından hava araçlarımızı tanıtmış oluyoruz. ve bu sayede sektöre dahil etmeye çalışıyoruz. Böylece inanıyorum ki cinsiyet dengesini bir gün oluşturacağız. Çünkü kadının içinde olmadığı bir sektör düşünülemez"

GÖKYÜZÜ SÜRPRİZLERLE DOLU

Erkeklerin daha çok egemen olduğu bir sektörde kesinlikle bizler de olmalıyız. Çünkü erkekler bunu da mı yaptınız? Bunu da mı başardınız? Diyerek korkmaya da başladılar. İnsanları şaşırtmaktan vazgeçmemeliyiz. Ben hep öyle yaptım. Bunu da yapamazsın dediler, yaptım ve şaşırttım. Bu beni mutlu ediyor. Unutmayın ki gökyüzü sürprizlerle dolu"

"FIRININ İÇİNDEN AYAKKABI ÇIKTIĞI ANI UNUTAMIYORUM"

Kabin memuru olarak görev yaparken unutamadığı bir anısını da paylaşan Gündoğdu, "Arka mutfakta çalışırken bir arkadaşımız ayakları üşüdüğü için babetlerini fırına koymuştu. Ben de fırını açacakken yine de içini kontrol etme gereği duydum ve iyi ki de öyle yapmışım yoksa uçakta çok büyük bir yangın çıkacaktı. Fırının içinde bir çift ayakkabı hayatımda gördüğüm en garip manzaraydı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA