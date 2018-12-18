Avrupa'nın Huzuru İçin Suriye Sorunu Çok Hızlı Çözüme Ulaştırılmalı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçün bir sonuç olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın huzuru için Suriye'deki ve Orta Doğu'daki sorunların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin dünya genelindeki mültecilere yönelik koruma sınamalarına ilişkin "Diyalog Toplantısı"nın açılış bölümünde konuştu.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Şahin, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik acil önlemlerin yanı sıra orta vadeli de planlama yaptıklarını, bunu da eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve çevre olmak üzere 5 aşamada yönettiklerini söyledi.

Şahin, başkan seçildiğinde sadece 3 bin "mülteci" çocuğun eğitim gördüğünü, 100 bin çocuğun eğitim beklediğini ama iki buçuk yılın sonunda bu çocukların yüzde 95'inin eğitime başladığını anlattı.

Eğitime başlayan Suriyelilerin sayısının olağanüstü bir rakam olduğunu aktaran Şahin, "Dünyada da böyle bir örneği olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz bir nesli kaybetmeden onları sistemin içine almaya çalıştık ve birlikte yaşam modeli, birlikte okuma, birlikte çalışma modelini bir Gaziantep modeli olarak oluşturduk." diye konuştu.

Şahin, diğer bir planlamanın da "sosyal uyum" olduğunu belirterek, "Kendi çocuklarımız için, kendi kadınlarımız için yaptığımız sosyal belediyecilikte mülteci kadınları ve çocukları da aldık. Kadınların meslek edinmelerini sağladık. Çocukların Türkçe öğrenmelerini sağladık." dedi.

Sağlık, istihdam ve diğer alanlardaki çalışmalarını da örnekleriyle anlatan Şahin, şehrin su ihtiyacını karşılamak için 125 kilometreden su getirdiklerini, şehirdeki kira bedellerinin yükselmesi nedeniyle de 50 bin konutlu yeni bir şehir kurduklarını söyledi.

"Destek doğrudan belediyelere yapılsın"

Şahin, mültecilere yönelik belediyelere uluslararası kuruluşlardan doğrudan destek gelmediğine, sivil toplum kuruluşları üzerinden destek verilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bunların da sağlık giderleri, personel giderleri ve kira fiyatları zaten gelen desteği yerine ulaştığı zaman yarıya düşürüyor. O zaman bizim yeni dönemde mutlaka bu işin bedelini ödeyen, çilesini çeken yerel yönetimlerin direkt desteklenmesini her kademede söylüyoruz. ve aslında en önemli şeyin de ben göçün bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Esas koruyucu önleyici tedbir; insanlar göç etmek zorunda kalmasın."

Şahin, savaşların bittiği, sosyal adaletin ve barışın sağlandığı yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kimyasal silahlarla halkını bombalayan liderlerin hala yerinde durduğuna ve büyük devletlerin de terör örgütlerini desteklediğine işaret eden Şahin, "Göçün temelinde, insanların, mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ortamı sağlamak gerektiğine inanıyorum. Sürdürülebilirlikte artık bir yük paylaşımı istiyoruz. Suriye'de güvenli ortamın sağlanması ile gönüllü göçün teşvik edilmesinin, bugün itibarıyla çok daha önemli olduğunu ve uluslararası kamuoyunun bu konuda üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz. Avrupa'nın huzuru için, Cenevre'nin mutluluğu için, Orta Doğu'daki Suriye'nin, çok daha hızlı çözüme ulaşması gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA