Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?
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Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.

23.08.2019 14:00
Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.


Bu tarihi eylem Baltık ülkelerinin 1939'da Sovyetler Birliği'ne bağlandığı Molotov-Ribentroff Anlaşması'nın (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı) 50. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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