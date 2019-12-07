Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne?

07.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:29

Ulusal grevin 5 Aralık'tan bu yana gündemi meşgul ettiği Fransa, Avrupa'da açık ara en çok 'iş bırakma'nın yaşandığı ülke. Peki diğer AB ülkelerinde durum ne?



Avrupa'da grev konusunda Fransa'yı Belçika, Danimarka ve İspanya takip ediyor. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi arasındaysa zirvede Kıbrıs var. Euronews.com'da Görüntüle