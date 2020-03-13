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Hırvatistan, Avrupa, Ekonomi

Avrupa'nın göbeğini Adriyatik'e Cengiz bağlayacak

Cengiz Holding, Hırvatistan'da 405 milyon Euro ihale bedelli tren hattı ihalesi için imzayı attı.

13.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:14
Avrupa'nın göbeğini Adriyatik'e Cengiz bağlayacak

Cengiz Holding, Hırvatistan'da 405 milyon Euro ihale bedelli tren hattı ihalesi için imzayı attı. 2024'te açılacak hat ile birlikte Orta Avrupa, Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak.


Cengiz Holding, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı. 405 milyon Euro ihale bedeli olan 42. 6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında 9 da istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demiryolu ulaşım ve taşımacılık açısından büyük önem taşırken trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak.


Hırvatistan'ı Orta Avrupa'da ulaşım yollarının merkezine koyacak bu önemli projenin imza töreninde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovi, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz de hazır bulundu.


"Ayda 1 kilometre iddialı bir hız"


Başbakan Plenkovi törende, projenin Hırvatistan açısından büyük önem taşıdığını ifade etti: "Hırvatistan için çok önemli ve stratejik proje. Uzun zamandır ihmal edilen bir proje hayata geçirilecek. Doğu Akdeniz'in yeniden inşası kapsamında olan ve AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre."


Stratejik hat


Trans Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında, İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan söz konusu tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapılacak hat ile Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Böylelikle hem ulaşımda hem de taşımacılık sektöründe büyük avantaj sağlanacak. İşte bu kritik özelliği nedeniyle demiryolu hattının maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.


Devler yarıştı


Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı tren hattının proje çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Plan, etüd ve projelendirme aşamaları bittikten sonra 26 Kasım 2018 tarihinde ise ihale süreci başlatıldı. Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den de 10 dev firma teklif verdi. İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon euro ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat'a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.


3,5 yılda bitecek


2024 yılında teslim edilecek 42.6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demiryolu işi kapsamında; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 istasyon inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü/viyadük de yapılacak.


"Macaristan'ı, Adriyatik Denizi'ne bağlayacağız"


Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Cengiz İnşaat olarak Avrupa'nın ulaşımında çok kritik bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti: "Trans Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi'ne demiryolu ile bağlantısı kurulmuş olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Böyle bir projeye imza atacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cengiz İnşaat olarak Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde de olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak." - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Manşet

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