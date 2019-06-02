Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar

UID İsviçre, 5. geleneksel açıkhava iftarını yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile Zürih'te gerçekleştirdi. UID İsviçre ülke başkanı Murat Şahin, "Gurbet ellerde hasret kaldığımız muhteşem Ezan sesinin meydanda yankılanması eşliğinde orucumuzu açtık. Türk kültürümüzü yansıtan Mehteran, Semazen gösterileri Türk ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. UID teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

"GURBET ELLERDE EZAN SESİ EŞLİĞİNDE ORUCUMUZU AÇTIK"

UID İsviçre ülke başkanı Murat Şahin, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da UIDİsviçre olarak yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile geleneksel 5. Açıkhava İftarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Zürih Turbinenplatz meydanında yoğun ilgi gören, yer sofrası şeklinde hazırlanan iftar programımızda Kuran-ı Kerim tilaveti ve duâların ardından gurbet ellerde hasret kaldığımız muhteşem Ezan sesinin meydanda yankılanması eşliğinde orucumuzu açtık." dedi.

MEHTEREN VE SEMAZEN İLGİ İLE İZLENDİ

Şahin, T.C. Bern Büyükelçisi Sayın İlhan Saygılı, T.C. Zürih Başkonsolosumuz Sayın Asiye Nurcan İpekçi ve birçok STK Başkanının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı iftarımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, hoşgörüyü ve sevgiyi paylaştığımız iftar yemeğimizde İlahilerin yanı sıra Türk kültürümüzü yansıtan Mehteran, Semazen gösterileri Türk ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Bu güzel ve özel iftar programımıza gelip bu güzel kardeşlik atmosferini bizlerle paylaşan herkese teşekkür eder, Allah'tan hepberaber nice Ramazan aylarına erişip İftar sofralarında tekrar buluşmayı niyaz ediyoruz.

Bugün canla başla misafirlerimizi memnun etmek için elinden geleni yapan UID teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.

İşte iftardan görüntüler;