Avrupa'nın geleceği mikroçip implantlarda mı? El üzerinde deri altına yerleştirilen mikroçipler akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya ya da alarmı kurmaya kadar günlük hayatta bir çok alanda kullanılıyorView on euronews.

El üzerinde deri altına yerleştirilen mikroçipler akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya ya da alarmı kurmaya kadar günlük hayatta bir çok alanda kullanılıyorView on euronews Kaynak: Euronews.com