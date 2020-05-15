Avrupa'nın geleceği mikroçip implantlarda mı?
El üzerinde deri altına yerleştirilen mikroçipler akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya ya da alarmı kurmaya kadar günlük hayatta bir çok alanda kullanılıyorView on euronews.
15.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:00
El üzerinde deri altına yerleştirilen mikroçipler akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya ya da alarmı kurmaya kadar günlük hayatta bir çok alanda kullanılıyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com