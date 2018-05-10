Avrupa'nın Entegrasyon Süreci Türkiye'siz Tamamlanmayacak"
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Ne Avrupa'nın tarihi ne de geleceği Türkiye'siz yazılamadığı gibi, Avrupa'nın entegrasyon süreci de Türkiye'siz hiçbir zaman tamamlanmayacaktır.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Ne Avrupa'nın tarihi ne de geleceği Türkiye'siz yazılamadığı gibi, Avrupa'nın entegrasyon süreci de Türkiye'siz hiçbir zaman tamamlanmayacaktır." dedi
Kaynak: Dunya.com