Avrupa'nın Entegrasyon Süreci Türkiye'siz Tamamlanmayacak"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Ne Avrupa'nın tarihi ne de geleceği Türkiye'siz yazılamadığı gibi, Avrupa'nın entegrasyon süreci de Türkiye'siz hiçbir zaman tamamlanmayacaktır.

Avrupa'nın Entegrasyon Süreci Türkiye'siz Tamamlanmayacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Ne Avrupa'nın tarihi ne de geleceği Türkiye'siz yazılamadığı gibi, Avrupa'nın entegrasyon süreci de Türkiye'siz hiçbir zaman tamamlanmayacaktır." dedi

Kaynak: Dunya.com

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