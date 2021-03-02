Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu
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Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

02.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:31
Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 22- 28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 501 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 22- 28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 501 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22- 28 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanlarını açıkladı. EUROCONTROL Genel Direktörü Eamonn Brennan'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı bu hafta günlük ortalama 501 uçuşla ilk sırasında yer aldı.  İstanbul Havalimanı'nı günlük 438 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip ederken 425 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, 398 uçuşla Frankfurt Havalimanı dördüncü, 348 uçuşla Madrid Havalimanı beşinci sırada yer aldı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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