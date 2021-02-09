"Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u yendi
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"Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u yendi

09.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:22

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, "Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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