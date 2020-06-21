Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Türkiye Çıktı: Bir Hayli İlginç Araştırma! Ekonomi tartışmalarının çok fazla yapıldığı Şu son günlerde Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye çıktı.

Ekonomi tartışmalarının çok fazla yapıldığı Şu son günlerde Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye çıktı. Saygın basın kuruluşlarında sürmanşet olarak verilen bu haber, ilginç bir araştırma sonucuna dayanıyor. Gelin detaylara beraber bir göz atalım.

Tüketim mal ve hizmetleri hakkında fiyat endeksi Avrupa ülkelerinin baz alarak herkesle paylaşıldı. Rapor sonuçlarına göre, Türkiye Avrupa'nın en ucuz alışveriş yapılabilen ülkesi konumunda. Ülkenin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzey endeksi 47 civarlarında ve bu durum en ucuz ülke konumunda olmasını sağlıyor. İsviçre ise en pahalı ülke olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilen Türkiye'de kafalar karışık

Hakkında araştırma yapılan 27 Avrupa Ülkesi; İsviçre, İzlanda ve Norveç, Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Birleşik Krallık olarak belirlendi. Çalışmaya dahil olan 37 ülke ile yapılan araştırmada, 162 puanla İsviçre en pahalısı seçildi.

Konuyu daha net anlamanız için kısa bir örnek verelim. 27 AB üyesi ülkesinde 100 Euro karşılığında alabildiklerinizi Türkiye'de 47 Euro karşılığına denk gelen Türk Lirası'yla evinize götürebilme imkanınız var. İşin tuhaf kısmı da tam olarak burada başlıyor. 1 euro şu anda 7,66 TL'ye denk.

Dolar ve Euro ile TL arasındaki aşırı kur farkı ucuzluğun ters tepmesine neden oluyor. Yani sizler burada TL ile kazancınızı alırken, Avrupa'da Euro ile alıyorlar. Bu nedenle ucuzluğun tamamen kur farkından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Son olarak araştırmada, Türkiye'nin giyim alanında da en ucuz ülkelerden birisi çıktığını belirtelim. Sizce Türkiye gerçekten de yaşaması ucuz bir ülke mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.