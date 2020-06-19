Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye
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Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en düşük ülke Türkiye oldu.

Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye
19.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:43

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en düşük ülke Türkiye oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre satınalma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 47 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 47 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 162 ile İsviçre, en düşük ülke ise 47 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 106 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 99 oldu ve bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara nispeten yüksek seyretti.

Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 51 olarak hesaplandı ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.

Türkiye giyim grubunda ise 45 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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