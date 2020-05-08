Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
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Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da

Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
08.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:28

İNGİLİZ The Guardian gazetesinin seyahat yazarları, Muğla'nın İztuzu ile Kabak plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi.

İNGİLİZ The Guardian gazetesinin seyahat yazarları, Muğla'nın İztuzu ile Kabak plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, İztuzu Plajı'nın mükemmel bir temizliğe sahip olduğunu söyledi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası hayatın nasıl normale döneceği ile ilgili çalışmalar yapılırken, hatta tatil planlarının yapıldığı dönemde İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupa'nın en temiz 30 plajını yayınladı. Gazetenin seyahat yazarlarının seçtiği plajlar arasında Muğla'dan da iki plaj yer aldı. Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile Fethiye'nin Kabak Plajı, İngiliz yazarlar tarafından 'Avrupa'nın en temizi' seçildi.

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, İztuzu Plajı'na övgüler yağdırdı. Okutur, "İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve lagün nadir rastlanan bir oluşumdur. 1988 yılından bu yana İztuzu Plajı koruma altındadır. Tuzlu ve tatlı suyla besleniyor. Mükemmel bir temizliğe sahiptir. Kaplumbağalara da ev sahipliği yapıyor. Caretta carettaların üreme alanıdır. Bu nedenle yıllardır ilklerin arasında yer alıyor" dedi.İZTUZU PLAJI4,5 kilometre uzunluğuna sahip plaj, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biri olma özelliğini taşıyor. Plaja, caretta carettaların yumurtalarını bırakmasından dolayı 'Kaplumbağa Plajı' da deniliyor. Plajda denize girenlerin yumurtalara zarar verememesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretleniyor. 1988 yılında alınan karara göre plaj, kaplumbağaların rahatsız olmaması için saat 20: 00- 08: 00 arası kapalıdır ve çevresinde gürültü çıkarmak veya ışık yakmak yasaktır. Ayrıca plajda yaralı kaplumbağalarının tedavilerinin yapıldığı bir tedavi merkezi de bulunuyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği plaj, doğallığı ve temizliği nedeniyle Avrupa'nın En İyi Açık Alanı, Avrupa'nın En İyi Plajı, Avrupa'nın En İyi 7'nci plajı seçildi.KABAK PLAJI

Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ'ın eteklerinde, endemik bitki çeşitliliği, yaban hayatı ve 200 metrelik koyuyla, özellikle genç seyahat severlerin tercih ettiği Kabak Plajı, Fethiye merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Türkiye'de ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip olan Kabak Plajı, üç tarafı dağlarla çevrili, kanyon biçimindeki derin bir vadi ve bu vadinin denize açılan çakıllı kumsalından oluşuyor. Eşsiz görünümünün yanı sıra, doğal hayatı korumak için büyük oteller yerine kamp alanları ve ağaç evlerin kurulduğu Kabak Plajı, dünyanın en iyi trekking parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. 513 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu, Kabak Plajı'ndan geçiyor. Fethiye gezilecek yerler listesindeki Kabak Plajı, yüksek kayalar, akarsu ve deniz ile çevreli konumuyla, izole kalarak, bitki ve hayvan türleri bölgeye özgü hale gelerek diğerlerinden ayrı olarak evrimleşmiş bir bölge. Kelebekler Vadisi'ne ismini veren kaplan kelebekleri de burada da yaşayan endemik türler arasında.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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