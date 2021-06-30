Avrupa'nın en sosyal ülkesi Danimarka

2020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 57'si sosyal ağlara katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde 3 arttığı gözlendi.

2020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 57'si sosyal ağlara katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde 3 arttığı gözlendi. Avrupa'da en yüksek katılım ise yüzde 85 ile Danimarka'da oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde sosyal ağ kullanım oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 57'si sosyal ağlara katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde3 arttığı gözlendi. 2011 yılına bakıldığında ise bu oranın yüzde 36 olduğu kaydedildi. Sosyal ağ kullanımı bir kullanıcı profili oluşturma, mesaj gönderme ve diğer sosyal ağ bağlantılarını kullanma şeklinde açıklandı. Böylelikle Avrupa ülkeleri arasında sosyal ağ katılım oranı en yüksek ülke yüzde 85 ile Danimarka, yüzde 79 ile Belçika oldu. Finlandiya, Macaristan, İsveç, Malta, Hollanda, Letonya ve Slovenya ilk 10 içerisinde yer alan diğer ülkeler oldu.

Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre 2020 yılı başından itibaren bu konuyla alakalı basına 237 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Türk halkının büyük bir kısmı gündemi sosyal ağlardan ve internet sitelerinden takip ederken, sadece sosyal ağ olarak çıkan haber adedi ise 2 bin 527 olarak tespit edildi. Sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemize temsilci ataması gündemde oldukça uzun süre kaldı, bunun yanı sıra temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına BTK tarafından kesilen cezalar ise en çok haber olan başlıklar arasında yer buldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı