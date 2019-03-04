Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası

105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.

Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası

105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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