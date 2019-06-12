Avrupa'nın 'en pahalı' elektriği Portekiz'de, Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın son açıkladığı verilere göre Avrupa genelinde elektrik ve doğal gaz fiyatları 2018 yılında arttı.

Satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış ücretlendirmelerde Almanya ve Portekiz'in ardından elektriğin en pahalı olduğu üçüncü ülke Türkiye oldu. Türkiye, gaz fiyatlandırmasında ise Avrupa Birliği ortalamasında yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle