Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu.

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu. İstanbul'un listenin ilk sırasına yer aldı. İstanbul, 2020 yılında yayınlanan başka bir raporda ise 14'üncü sırada yer alarak, Türkiye'yi dünyanın en kalabalık şehirleri arasında temsil etmişti.

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü.

İstanbul, Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla dikkat çekti. Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da öne çıktı.

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu. Böylelikle İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. Listenin ikinci sırasında ise Moskova (Rusya) yer alırken, üçüncü sırada Paris (Fransa), dördüncü sırada Londra (İngiltere) beşinci sırada ise Madrid'in (İspanya) bulunduğu kaydedildi.

İlk 20'de yer alan şehirlere bakıldığında ise en fazla İngiltere'deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14'üncü sırada Manchester,15'de Birmingham 20'de ise Leeds'in yer aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı