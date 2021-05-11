Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada

Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu.

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu.  İstanbul'un listenin ilk sırasına yer aldı. İstanbul, 2020 yılında yayınlanan başka bir raporda ise 14'üncü sırada yer alarak, Türkiye'yi dünyanın en kalabalık şehirleri arasında temsil etmişti.

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü.

İstanbul, Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla dikkat çekti. Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da öne çıktı.

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu. Böylelikle İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. Listenin ikinci sırasında ise Moskova (Rusya) yer alırken, üçüncü sırada Paris (Fransa), dördüncü sırada Londra (İngiltere) beşinci sırada ise Madrid'in (İspanya) bulunduğu kaydedildi.

İlk 20'de yer alan şehirlere bakıldığında ise en fazla İngiltere'deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14'üncü sırada Manchester,15'de Birmingham 20'de ise Leeds'in yer aldığı görüldü.


Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada
Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi
Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi
Dikkat 'koca engerek'
Dikkat 'koca engerek'
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu…İstanbul ilk sırada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:38:24. #1.14#

title