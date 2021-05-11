Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu
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Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu

Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli olurken, İstanbul'un listenin ilk sırasına yerleştiği görüldü.

2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli olurken, İstanbul'un listenin ilk sırasına yerleştiği görüldü. İstanbul 2020 yılında yayınlanan başka bir raporda ise on dördüncü sırada yer alarak, Türkiye'yi dünyanın en kalabalık şehirleri arasında temsil etmişti.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılında Avrupa'nın en kalabalık şehirleri belli oldu. Böylelikle İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. Listenin ikinci sırasında ise Moskova (Rusya) yer alırken, üçüncü sırada Paris (Fransa), dördüncü sırada Londra (İngiltere) beşinci sırada ise Madrid'in (İspanya) bulunduğu kaydedildi. İlk 20'de yer alan şehirlere bakıldığından en fazla İngiltere'deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14'üncü sırada Manchester,15'de Birmingham 20'de ise Leeds'in yer aldığı görüldü.

Ajans Press, Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü. İstanbul Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla her zaman medyada da dikkat çekti. Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da basında yer aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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