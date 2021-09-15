Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi Türkiye'den obilet.com oldu - Haberler
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Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi Türkiye'den obilet.com oldu

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi Türkiye'den obilet.com oldu

obilet.com, Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi seçildi.

obilet.com, Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi seçildi.

obilet.com açıklamasına göre, online otobüs ve uçak bileti platformu obilet.com, Uluslararası Seyahat Ödülleri (International Travel Awards) 2021'de Avrupa'nın en iyi uçak biletleme şirketi seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, "Avrupa'nın en çok otobüs bileti satışı gerçekleştiren bilet satış platformuyuz. Uçak bileti satışlarında da hem geliştirdiğimiz yeni ürünlerle, hem de sektörün güçlü oyuncusu Biletall.com'u satın almamız sayesinde ulaştığımız acente ağımızla payımızı oldukça yükseltmiş bulunuyoruz. Hedefimiz, uluslararası uçuşlardan aldığımız payı daha da artırarak dünyanın dört bir yanından uçak yolcularına ulaşabilmek." ifadelerini kullandı.

50'den fazla ülkeden 5 bine yakın turizm-seyahat şirketinin katılım gösterdiği Uluslararası Seyahat Ödülleri, 2018 yılından beri düzenleniyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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