Avrupa'nın En İyi Cio'su: "Ron Van Kemenade"

ING Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkanı (CIO) Ron van Kemenade, Avrupa'nın en iyi CIO'su seçildi

Tüm dünyadan IT yöneticilerinin temsil edildiği uluslararası bir organizasyon olan CIONET, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla mensubu olduğu şirketin rekabet gücüne katkıda bulunan CIO'ları (Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan) ödüllendirdi.

Sekiz Avrupa ülkesinden 21 finalist, "kamu sektörü", "150'den az çalışana sahip orta ölçekli IT kuruluşları" ve "150'den çok çalışana sahip büyük ölçekli kuruluşlar" olmak üzere üç kategoride mücadele etti. ING Bank Global CIO'su Ron van Kemenade, "büyük ölçekli kuruluşlar" kategorisinde Yılın CIO'su ödülünü kazandı. Kazananlar hem ekip olarak hem de bireysel düzeydeki başarıları temelinde belirlendi.