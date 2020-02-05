Avrupa’nın en golcü iki takımı: Manchester City ve Paris Saint Germain

05.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:14

Avrupa’nın beş büyük liginde de sezonun ikinci yarıları başlamış durumda. Tüm bu liglerdeki en dominant performansın, Premier League’deki 25 maçının 24’ünü kazanan ve en yakın takipçisi Manchester City’nin 22 puan farkla önünde lider olan Liverpool’dan geldiğini söylemek hiç de iddialı bir yorum olmayacaktır.

Kırmızılar bu sezon şu ana dek tam 41 maça çıktı ve bu maçlarda 90 gol buldu. Bu her ne kadar yüksek bir gol oranı ve sayısı olsa da rakip fileleri havalandırma konusunda onlardan daha etkili takımlar mevcut.

Bu takımlar Premier League ikincisi Manchester City ve Ligue 1 lideri Paris Saint Germain. City, bu sezon oynadığı 39 maçta tam 102 gol bulmuş durumda. Yani maç başına 2,6 gol buluyorlar. Onların hemen ardından gelen PSG ise 36 maçta 100 gol atmayı başardı. Onların maç başına attıığı gol sayısı ise 2,8.

City’de bu 102 golün 57’si üç isimden; Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus’tan geldi. Agüero 25 maçta 21, Sterling 35 maçta 20, Jesus 33 maçta 16 gol attı.

Paris ekibinde ise 100 golün 55’ini üç isim kaydetti. Kylian Mbappe 26 maçta 22, Neymar 18 maçta 15 ve Mauro Icardı ise 26 maçta 18 gol atmayı başardı.

Avrupa’nın beş büyük ligindeki en golcü isim ise Serie A ekiplerinden Lazio’nun forveti Ciro Immobile. İtalyan oyuncu, bu sezon ligde 21 maçta 25, tüm maçlara bakılacak olursa ise 28 maçta 28 gol buldu.