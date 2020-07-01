Avrupa'nın En Çok Satan Otomobilleri (Mayıs 2020) Avrupa otomobil pazarının Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daralma gösteren otomobil pazarında Mayıs ayının en çok satan otomobil modeli Clio oldu.

Avrupa otomobil pazarının Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daralma gösteren otomobil pazarında Mayıs ayının en çok satan otomobil modeli Clio oldu. İşte Avrupa'da en çok satılan otomobiller

Renault Clio, Avrupa'da En Çok Satan Otomobil Oldu!

Jato Dynamics tarafından sağlanan verilere göre, Avrupa pazarında Mayıs 2020'nin en çok satan otomobil modeli Reault'un Bursa'da üretilen B segmenti modeli Clio oldu. Renult Clio, Mayıs ayında 16 bin 28 adet satıldı. Clio'yu 13 bin 125 adet satan Volkwagen'in kompakt sınıftaki modeli Golf takip ederken, üçüncü sırada 10 bin 977 adet satan Peugot 208 yer aldı. 4. sırada Dacia Sandero (10.651 adet), 5. sırada Renault Captur (10.047 adet) karşımıza çıkıyor. Avrupa'nın Mayıs ayında en çok satan diğer otomobilleri:

Genel Sıralama

Hybrid/Mild Hybrid

Plug-in Hybrid

Elektrikli

Renault Clio (16.028)

Toyota Corolla (5.185)

Ford Kuga (1.650)

Renault Zoe (3.679)

Volkwagen Golf (13.125)

Toyota C-HR (4.831)

BMW X3 (1.356)

Volkswagen Golf (2474)

Peugeot 208 (10.977)

Toyota RAV4 (4.360)

Volkswagen Passat (1.139)

Tesla Model 3 (2.178)

Dacia Sandero (10.651)

Ford Puma (3.739)

BMW X5 (1.079)

Hyundai Kona (1.813)

Renault Captur (10.047)

Toyota Yaris (3.366)

Mitsubishi Outlander (1.024)

Audi E-Tron (1.596)

Volkswagen T-Roc (9.727)

Fiat 500 (2.128)

Audi A3 (1.007)

Nissan Leaf (1.355)

Opel Corsa (9.451)

Suzuki Swift (2.056)

Volvo V60 (893)

Kia Niro (1.122)

Dacia Duster (9.041)

Suzuki Ignis (1.745)

Kia Niro (823)

Peugeot 208 (1.085)

Citroen C3 (8.712)

Volvo XC60 (1.621)

Audi Q5 (766)

Volkswagen Up (932)

Volkwagen Tiguan (8.689)

Hyundai Kona (1.580)

Volvo XC40 (756)

BMW i3 (794)

Kaynak: Tamindir