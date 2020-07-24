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Avrupa'nın en büyük ve modern hayvan pazarı Erzurum'da hizmete açıldı

Erzurum'da yapılan ve Doğu Anadolu Bölgesine hizmet etmesi amaçlanan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesi hizmete girdi.

Avrupa'nın en büyük ve modern hayvan pazarı Erzurum'da hizmete açıldı
24.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:21

Erzurum'da yapılan ve Doğu Anadolu Bölgesine hizmet etmesi amaçlanan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesi hizmete girdi. Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük hayvan pazarı olma özelliğine sahip tesisin içerisinde ise hayvan misafirhanesinden, camiye, kahvehaneden, çoban evine kadar modern hizmet binaları bulunuyor.

Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açıldı. Belediyeye bağlı 160 bin metrekare alanda bulunan Canlı Hayvan Pazarı 20 Temmuz itibariyle alıcı ve satıcıları buluşturmaya başladı.

2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli tesis, 612 büyükbaş, bin 200 küçükbaş hayvan konaklama ahırı bin 300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, arıtma tesisi, polis karakolu, zabıta karakolu, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı, cami, lokal ve müştemilat ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Pazarı olma özelliğine sahip.

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı şehir merkezine 10 km uzaklıkta, bulunurken tesise giriş yapan araçlar girişte yer alan dezenfeksiyon standında dezenfekte edilme zorunluluğuna sahip. Hayvanlar ise tesise geldiklerinde muayeneden geçtiklerinde hastalıklıysa eğer hemen karantina binasına alınarak tedavi ediliyor.

Pazara gelen alıcı ve satıcılara Covid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymaları, maske ve hijyen konusunda sürekli olarak uyarılar yapılırken maskesiz misafirlere maske dağıtımı yapılıyor.

Modern büyükbaş ve küçükbaş padoklara sahip olan hayvan pazarında hayvanların dışkıları ise geri dönüşüm sayesinde pazarın alt kısmında işlenerek gübreye dönüşüyor. İşlenen gübreler çiftçilere ücretsiz olarak veriliyor. Pazarın bünyesinde yakın zaman ot borsası ve et borsasının da açılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesisin örneğinden Türkiye'de ve Avrupa'da bulunmadığını ifade ederek, "Erzurum'da yaptığımız canlı hayvan pazarı hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın daha önce sahip olmadığı bir tesis oldu. Bölgenin ihtiyacını hissederek bir proje yaptık ve ardından yapımını tamamladık. Tesisimiz tamamlanarak hizmete açıldı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla veya uzaktan katılımıyla resmi açılışımızı da yapmak istiyoruz. İsmini Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı koyduk. Bu tesis çok modern bir tesis oldu. Sadece Erzurum'a değil, çevre illere de hitap edecek bir tesis konumuna getirdik. Bundan 30-40 yıl önce Erzurum Türkiye'nin hayvan bakımında merkez rolü oynuyordu. Fakat son 30 yıl içerisinde hayvancılıkta gerileme yaşadı. Hatta ülkemiz dışarıdan et alır duruma geldi. Biz Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı yeniden canlandırmak üzere bu tesisimizi yaptık. Tahmini bir 100 milyon lira harcamamız oldu bu tesis için, görüldüğü gibi çok modern bir yer haline geldi. Orada şahıs arazileri vardı, oraları satın aldık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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