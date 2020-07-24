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Avrupa'nın en büyük ve modern canlı hayvan pazarı Erzurum'da kuruldu

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, 160 bin metrekare alan üzerine Avrupa'nın büyük ve modern canlı hayvan pazarını inşa etti.

Avrupa'nın en büyük ve modern canlı hayvan pazarı Erzurum'da kuruldu
24.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:02

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, 160 bin metrekare alan üzerine Avrupa'nın büyük ve modern canlı hayvan pazarını inşa etti. Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olan 'Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda açık kapalı padoklar, yem deposu, hayvan ahırları, çoban evleri, otel ve müzayede salonu bulunuyor. 

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yapılan ve yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'nın yapımı tamamlandı. Kurban Bayramı öncesi üreticilere kapısını açan hayvan pazarında, 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 200 kişilik müzayede salonu, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunuyor.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYORBaşta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu besicisine hizmet edecek olan canlı hayvan pazarına araçlar dezenfekte edilerek alınıyor. Girişin hemen yanında bulunan dezenfekte bölümünde ilaçlanan araçlar, içeri girerek hayvanları indiriyor. Veteriner hekimler tarafından kontrol edilen hayvanların sağlıklı olduklarının tespiti halinde padoklara alınıyor. Hasta olduğu belirlenen hayvanlar ise karantina bölümüne gönderiliyor.OT VE SAMANLAR ÖZEL HAZIRLANIYORBüyükşehir Belediyesi bünyesindeki pazarda, hayvanların yemleri de özel olarak hazırlanıyor. Makineden geçirilerek parçalanan yemler, çuvallar içerisinde üreticilere 10 TL'ye satılıyor. Ahırlarda hayvanları bulunan çobanlar kendileri için ayrılan çoban konaklama evinde misafir ediliyor. Pazarda kalanlar ihtiyaçlarını burada giderme imkanı buluyor. Kafe ve lokanta gibi yerlerde vakit geçiren vatandaşlar da ibadetlerini camide yapabiliyor.DİJİTAL MÜZAYEDE SALONUDoğu Anadolu'ya hizmet edecek pazarda müzayede salonu da yer alıyor. Alıcı ve satıcılar için ayrı ayrı bölümler bulunan müzayede salonuna getirilen hayvanları almak isteyenler, koltuklara yerleştirilecek olan butonlarla fiyat artışı yapabilecek.'ERZURUM'DA RUHSATLI HAYVAN PAZARI YOKTU'Hancı Besici ve Sütçüler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl, 50 yıldan beri Erzurum'da ruhsatlı hayvan pazarı sorunu bulunduğunu bildirdi. Bölge besicisinin mağdur olduğunu ifade eden Bingöl, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ilettikten sonra çözüm bulunduğunu söyledi. Bingöl, modern hayvan pazarı için Başkan Sekmen'e teşekkür etti.Canlı hayvan pazarına kurbanlık getiren üreticiler de karşılaştıkları tesis sebebiyle mutlu olduklarını bildirdi.'SADECE ERZURUM'A DEĞİL BÖLGE İLLERİNE DE HİTAP EDECEK'Türkiye'nin ve Avrupa'nın sahip olmadığı bir tesisi Erzurum'a inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Çok yeri dolaşarak bölgenin ihtiyacına göre tesisi projelendirerek yapımına başladık. Tesisimiz tamamlanarak hizmete girdi. Doğu Anadolu'ya hizmet edeceği için Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı ismini verdik. Çok modern tesisimiz sadece Erzurum'a değil bölge illerine de hitap edecek. Çoban evinden, ahırlardan otellere, sosyal tesisler, camiye varana kadar her şey mevcut. Kapalı açık padoklar oluşturduk. Padoklardaki hayvan dışkılarını toplayıp gaz üretecek bir tesisi devreye sokacağız. Yani burada her şeyden istifade edeceğiz. Daha sonra oluşturacağımız kesim hanede de kesilecek hayvanların derisini, bağırsaklarını, işkembesini değerlendirecek çok farklı yatırımlar devreye girecek" dedi. 'OT BORSASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'Hayvan pazarının hizmete girmesi sonrası önümüzdeki günlerde ot borsasını da hizmete sokacaklarını ifade eden Sekmen, "Hayvancılıkla uğraşanların kışın ot ve yem ihtiyacını karşılamak için büyük bir hazırlık yaptık. Bunun dışında zirai aletler ekibi oluşturduk. Aralarında taşkırma, katı- sıvı gübre serpme, ekim- biçim, balyalama ve silaj yapma makineleri de bulunan 50'ye yakın zirai alet makine parkıyla Erzurum üreticisine destek oluyoruz. İlimizde araziler küçük. Her vatandaşın bu makineleri alıp çalışması mümkün olmuyor. Biz bu hizmetleri oluşturduk ki vatandaşa hizmet verelim, ekim- dikim yapsın. İnşallah hayvan pazarı dışında et borsası oluşturmayı hedefliyoruz. İlimizde sözleşmeli hayvancılığı da devreye soktuk mu göreceksiniz bu çevrede hayvancılık yeniden ayağa kalkacak. Ayrıca canlı hayvan pazarında alım- satan vatandaşa dönük devletin de teşviki olacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'da 350 adet hayvan içme suyu göletleri yaptıklarını, 20 binden fazla sıvat dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Sekmen, ilçelerde de hayvan pazarları ile mezbahalar oluşturduklarını da sözlerine ekledi. 


Kaynak: DHA

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