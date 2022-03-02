Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde savaş tehlikesi! Rus ordusu Energodar'da

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı ise tüm imkanlarıyla Rus işgaline karşı yaptıkları direnişi sürdürüyor. Son olarak Ukrayna'nın Energodar şehrinde yaşanan olayda Ukraynalı vatandaşların Rus ordusunun şehre girmemesi için yolu barikatlarla kapattığı görüldü.

UKRAYNALILAR AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİNİ KORUYOR

Energodar'da yaşayan Ukraynalılar Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 6. en büyük nükleer santralini korumak için şehrin girişlerini kapattı. Ukrayna ordusu ile olası bir çatışma yaşanmaması için şehrin giriş yollarına kamyon ve arabalarla barikat kuran Energodar sakinleri bölgede, "Rus askeri evine dön" sloganları attı.

RUS ORDUSU HEDEF GÖZETMEDEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı." dedi.